Inter, il ko col Real mette a rischio la Champions e i tifosi “cacciano” Conte (Di giovedì 26 novembre 2020) Scoppia il #ConteOut su Twitter. Lo 0-2 rimediato a San Siro contro il Real Madrid fa esplodere la rabbia dei tifosi dell’Inter contro il tecnico salentino e l’hashtag creato per l’occasione diventa subito di tendenza su Twitter. Una reazione, quella dei tifosi nerazzurri, figlia di un inizio di stagione estremamente sotto le aspettative dopo la campagna acquisti estiva con cui la società ha cercato di venire incontro a tutte le richieste del tecnico dopo le fibrillazioni dell’estate e nonostante le bordate dell’ex tecnico di Juventus, Chelsea e Nazionale. LEGGI ANCHE > La Juventus non molla e rilancia la battaglia per gli scudetti di Calciopoli Il ko col Real e l’hashtag #ConteOut su Twitter La sconfitta col Real è forse il punto più basso toccato ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 26 novembre 2020) Scoppia il #Out su Twitter. Lo 0-2 rimediato a San Siro contro ilMadrid fa esplodere la rabbia deidell’contro il tecnico salentino e l’hashtag creato per l’occasione diventa subito di tendenza su Twitter. Una reazione, quella deinerazzurri, figlia di un inizio di stagione estremamente sotto le aspettative dopo la campagna acquisti estiva con cui la società ha cercato di venire incontro a tutte le richieste del tecnico dopo le fibrillazioni dell’estate e nonostante le bordate dell’ex tecnico di Juventus, Chelsea e Nazionale. LEGGI ANCHE > La Juventus non molla e rilancia la battaglia per gli scudetti di Calciopoli Il ko cole l’hashtag #Out su Twitter La sconfitta colè forse il punto più basso toccato ...

giornalettismo : Inter, il ko col Real fa scoppiare il #ConteOut #InterRealMadrid #Vidalout #Conte #InterReal #Champions - GioGioInter : RT @MatteoDentini: Sono stati 4 ore a parlare dentro un villa. Da una parte uno juventino che col cazzo che rinunciava ai soldi, dall’altra… - acmattia_1899 : ma veramente c'è qualcuno che pensa che Conte andrà via? guadagna 12 milioni all'anno, quindi col cazzo che si dim… - Notiziedi_it : Inter, Conte: “Si è vista la differenza col Real, se prendi gol e resti in dieci è dura” - allo757 : RT @Milestemplaris: @franvanni L'unica recriminazione valida è il rigore gigantesco su Gagliardini, perchè non c'è scritto da nessuna parte… -