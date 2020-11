Il gesto risale al 2 settembre del 2014

(Di mercoledì 25 novembre 2020) L'abbraccio tra Papa Francesco e Maradona, due argentini uniti dall'amore per il calcio. Maradona e l’abbraccio con Papa Francesco su Notizie.it.

2018Cla : @GirovagaC @Elis08875963 L'unica 'batosta' risale alla famosa scelta e Fra ha ammesso che, se avesse saputo allora… -

Ultime Notizie dalla rete : gesto risale

IlGiunco.net

Ma lo screzio ha origini più antiche e risale a qualche giorno prima quando il governo ha approvato la modifica al decreto-Covid per 'salvare' Mediaset dalla scalata dei francesi Vivendi. Un gesto che ...Riccardo Guarnieri a sorpresa è tornato a “Uomini e donne” e la reazione della sue ex Ida Platano non si è fatta troppo attendere.