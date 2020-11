Giacomo Urtis rimane nella casa del Grande Fratello Vip 5 | diventerà un concorrente?

Leggi su trendit

(Di mercoledì 25 novembre 2020)giornata di ieriha ricevuto unasorpresa dalVip 5: la sua permanenza continua! La guest start entratapiù spiata d’Italia, infatti, avrebbe dovuto solo essere una meteora portatrice di scompiglio negli assetti fra i concorrenti. Con i suoi gossip avrebbe dovuto far tremare la terra sotto i piedi dei vipponi e infine, proprio come una terribile tempesta, lasciare laper non farvi ritorno. Eppure non sarà così. Il comunicato in cui gli è stato annunciato che dovràre ancoraè stato letto da Maria Teresa Ruta e Dayane Mello. Il messaggio contenuto all’interno della busta recitava: Comunicato ufficiale: ...