Formula 1 | Tapiro d’Oro per Leclerc | “In Turchia ho buttato tutto via all’ultima curva”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 25 novembre 2020) La Ferrari non sta vivendo una grande stagione dal punto dei vista dei risultati in pista per via di una vettura inferiore alle aspettativa, ma anche a causa di alcuni errori commessi dai piloti. L’ultimo in ordine di tempo è stato quello di Charlesnell’ultima curva del Gran Premio di, che gli è valso ildi Striscia La Notizia. L’inviato del tg satirico, Valerio Staffelli, infatti, si è recato a Maranello per consegnare il ‘riconoscimento’ al diretto interessato, che ha commentato l’episodio: “La gara era andata bene e hoviacurva. Ho sbagliato e mi sono sfogato in radio con i miei ingegneri, avete sentito? Queste cose succedono, ma devono essere uno spunto per crescere e tornare più forti. ...