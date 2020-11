FIFA 21 per PS5 e Xbox Series X/S aumenta il prezzo a €80 (Di mercoledì 25 novembre 2020) Electronic Arts ha annunciato il suo secondo gioco per PlayStation 5 e Xbox Series X/S che avrà un prezzo aumentato di 10 Euro. Il publisher ha confermato che FIFA 21 standalone per next-gen avrà un prezzo di 80 Euro. Per essere più chiari, questa è la versione standalone di prossima generazione di FIFA 21 destinata a chi ha acquistato una PS5 o una Xbox Series X/S ma non possedeva una console precedente. Quindi, è più che probabile che possiate ottenere i miglioramenti next-gen di FIFA 21 senza spendere così tanti soldi. I giocatori che hanno già acquistato FIFA 21 su PS4 o Xbox One, possono passare gratuitamente all'edizione next-gen fino al lancio di FIFA 22 nel ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 25 novembre 2020) Electronic Arts ha annunciato il suo secondo gioco per PlayStation 5 eX/S che avrà unto di 10 Euro. Il publisher ha confermato che21 standalone per next-gen avrà undi 80 Euro. Per essere più chiari, questa è la versione standalone di prossima generazione di21 destinata a chi ha acquistato una PS5 o unaX/S ma non possedeva una console precedente. Quindi, è più che probabile che possiate ottenere i miglioramenti next-gen di21 senza spendere così tanti soldi. I giocatori che hanno già acquistato21 su PS4 oOne, possono passare gratuitamente all'edizione next-gen fino al lancio di22 nel ...

