Ferentino | la tragedia di Asia | la bimba morta nell’incidente sulla Casilina

(Di mercoledì 25 novembre 2020) L’incidente diche si è verificato ieri intorno alle 13:00, ha visto come unica vittima una bambina di nove anni,Pizzutelli di Anagni. Il frontale si è consumato all’altezza dell’incrocio a Ponte Grande in via. La ricostruzione Secondo quanto ricostruito lo scontro è avvenuto tra una Peugeot 206 e una Mercedes guidata da un sessantaseienne di Anagni; la baby-sitter trentenne che viaggiava con la bambina è stata trasportata con l’eliambulanza in un ospedale della Capitale. Nella vettura era presente anche la sorellina della ragazza, che però non è in pericolo di vita. Perinvece non c’è stato nulla da fare, se non dichiararne il decesso. Le parole del sindaco Daniele Natalia, sindaco di Anagni ci ha tenuto a mandare un messaggio di cordoglio alla famiglia e a far sentire la propria ...