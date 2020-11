Fabrizio Corona contro Selvaggia Lucarelli: “Io giornalista, tu pontifichi in tacco 12” (Di mercoledì 25 novembre 2020) Continua la guerra di Fabrizio Corona contro chiunque esprima pensieri su di lui. Stavolta tocca a Selvaggia Lucarelli. Fabrizio Corona (instagram)Fabrizio Corona dopo l’uscita del suo ultimo libro e soprattutto l’intervista ai microfoni di Non è l’Arena, è un fiume in piena. Stavolta però gli tocca rispondere alle forti accuse della giornalista Selvaggia Lucarelli. Leggi qui —> Cecilia Rodriguez, la barca non sembra stabile ma il panorama è mozzafiato Leggi qui –> Mercedes Henger: il costume rosso fuoco rischia di sfuggire e la vista è fantastica – VIDEO La nuova polemica nasce a causa delle esternazioni del re dei paparazzi in merito al caso di Alberto Genovese ... Leggi su kronic (Di mercoledì 25 novembre 2020) Continua la guerra dichiunque esprima pensieri su di lui. Stavolta tocca a(instagram)dopo l’uscita del suo ultimo libro e soprattutto l’intervista ai microfoni di Non è l’Arena, è un fiume in piena. Stavolta però gli tocca rispondere alle forti accuse della. Leggi qui —> Cecilia Rodriguez, la barca non sembra stabile ma il panorama è mozzafiato Leggi qui –> Mercedes Henger: il costume rosso fuoco rischia di sfuggire e la vista è fantastica – VIDEO La nuova polemica nasce a causa delle esternazioni del re dei paparazzi in merito al caso di Alberto Genovese ...

mariamacina : Cracco diffida Giletti e La7 per le parole di Fabrizio Corona sulle feste di Genovese - DonPacciani : @matteosalvinimi @Bertolaso_Guido @RadioRadioWeb Nicole Minetti, Emilio Fede, Fabrizio Corona, Lele Mora, Marcello… - Cjargna62 : @martafana A questo punto voglio un tutorial anche per noi uomini, magari con Fabrizio Corona... - CambiamentoDel : Mentre Fabrizio Corona si trova a fare i conti (legalmente) con alcune presunte dichiarazioni su Alberto Genovese e… - PPColasanti : @fattoquotidiano @stanzaselvaggia Vedendo invitato come esperto legale e filosofo Fabrizio Corona, stonato che semb… -