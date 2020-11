Esce ‘Italian Songbook’ doppio viaggio nell’universo di Mina (Di mercoledì 25 novembre 2020) ROMA – La riscoperta del repertorio di un’artista che ha fatto la storia della musica italiana, un’antologia in doppio volume che va oltre il concetto della semplice raccolta o del ‘best of’. Venerdì 27 novembre esce ‘Italian Songbook’, che contiene 28 canzoni cantante da Mina tra il 1975 e il 2018, presentato da PDU in digipack e doppio vinile. Previous Next IL FIGLIO: CI SARANNO ALTRE USCITE Leggi su dire (Di mercoledì 25 novembre 2020) ROMA – La riscoperta del repertorio di un’artista che ha fatto la storia della musica italiana, un’antologia in doppio volume che va oltre il concetto della semplice raccolta o del ‘best of’. Venerdì 27 novembre esce ‘Italian Songbook’, che contiene 28 canzoni cantante da Mina tra il 1975 e il 2018, presentato da PDU in digipack e doppio vinile. Previous Next IL FIGLIO: CI SARANNO ALTRE USCITE

hashtag24news1 : La riscoperta del repertorio di un'artista che ha fatto la storia della musica italiana, una antologia in doppio vo… - FilippoBerna : @Sciandi Si ma io subisco di queste violenze ogni giorno. È violenza pure quando ti parlano dietro, è violenza quan… - emigrat_italian : @cocchi2a @M5SGiorgio @NicolaGratteri Gratteri lo faccia arrestare, motivi per toglierlo dalla circolazione esisto… - idolsakamyljfe : ARMY ITALIAN* ?????? ricordiamo che domani esce anche l’album di sf3ra 3bbasta quindi pront* tutt* a tirar fuori l… - cvddlinghaz : ma domani esce il video di Gucci con Harry english/italian english gentleman vado a sbattere un po’ la testa al muro per portarmi avanti -

Ultime Notizie dalla rete : Esce ‘Italian Bruno Editore pubblica Elena Peila, Dolce Dormire: il Bestseller su come curare i disturbi del sonno Fortune Italia