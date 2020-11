“Entra al GF Vip per Tommaso Zorzi”: lo scoop di Alfonso Signorini in persona (Di mercoledì 25 novembre 2020) Tante novità nelle ultime ore dal fronte GF Vip. La più clamorosa è sicuramente quella del prolungamento del reality fino a febbraio 2021 che ha mandato in crisi diversi vipponi. Poi il prossimo ingresso di altri 10 concorrenti, la conferma di Giacomo Urtis come “guest star” della Casa. Insomma, settimana intensa per gli appassionati del reality di Canale 5, ansiosi di sapere chi degli inquilini attuali deciderà di rimanere o di lasciare il GF Vip a ridosso delle feste natalizie. A quanto si è appreso di sicuro Elisabetta Gregoraci abbandonerà i suoi compagni di avventura. Le pesa troppo la mancanza del figlio Nathan Falco. Francesco Oppini, invece, è in preda all’incertezza. Ha avuto anche una crisi di pianto in queste ore: è combattuto sul da farsi perché pensa alla sua fidanzata Cristina e al suo lavoro. (Continua dopo la foto) Poi c’è Tommaso Zorzi che invece, a ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 25 novembre 2020) Tante novità nelle ultime ore dal fronte GF Vip. La più clamorosa è sicuramente quella del prolungamento del reality fino a febbraio 2021 che ha mandato in crisi diversi vipponi. Poi il prossimo ingresso di altri 10 concorrenti, la conferma di Giacomo Urtis come “guest star” della Casa. Insomma, settimana intensa per gli appassionati del reality di Canale 5, ansiosi di sapere chi degli inquilini attuali deciderà di rimanere o di lasciare il GF Vip a ridosso delle feste natalizie. A quanto si è appreso di sicuro Elisabetta Gregoraci abbandonerà i suoi compagni di avventura. Le pesa troppo la mancanza del figlio Nathan Falco. Francesco Oppini, invece, è in preda all’incertezza. Ha avuto anche una crisi di pianto in queste ore: è combattuto sul da farsi perché pensa alla sua fidanzata Cristina e al suo lavoro. (Continua dopo la foto) Poi c’èZorzi che invece, a ...

mr_sala : @ammaiFiamma @FuryBionda ma no, che c'entra. Il trash per essere tale deve avere la spontaneità ed il basso risulta… - Heidy_VIP_ : Ieri ho cambiato telefono e mettendo wattpad pensavo ci fosse l'opzione entra con Twitter ma no. Io avevo fatto il… - harreharm : Non c’entra col grande fratello vip, ma ve la ricordate la sclerata di Federica Rosatelli contro Vittorio Marcelli?… - davidemaggio : #GFVip, saltato il collegamento con Malgioglio· Lunedì 30 novembre direttamente l’ingresso nella Casa - fabiofabbretti : #GFVIP, saltato il collegamento con Malgioglio. Lunedì 30 novembre direttamente l’ingresso nella Casa… -

Ultime Notizie dalla rete : “Entra Vip Ue: Salvini, 'Lega non entra in Ppe' Affaritaliani.it