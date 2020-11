DPCM Natale: dagli spostamenti al coprifuoco, tutte le ipotesi (Di mercoledì 25 novembre 2020) Per i prossimi giorni è atteso un nuovo DPCM, quello che fisserà nuove regole e restrizioni in vista del Natale. Saranno festività decisamente particolari, quelle che appresteremo a vivere, con il Governo che ha più volte dichiarato di non poter allentare troppo le misure anti contagio proprio per evitare il peggio in un momento così delicato per il nostro paese e per il mondo intero. Ma allora cosa ci attende? Che Natale sarà quello che sta per arrivare? dagli spostamenti al coprifuoco, tutte le ipotesi del DPCM Natale che dovrebbe essere ufficializzato nei primi giorni di dicembre. Gli spostamenti non necessari andranno evitati, al fine di ridurre il più possibile i contatti tra non ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 25 novembre 2020) Per i prossimi giorni è atteso un nuovo, quello che fisserà nuove regole e restrizioni in vista del. Saranno festività decisamente particolari, quelle che appresteremo a vivere, con il Governo che ha più volte dichiarato di non poter allentare troppo le misure anti contagio proprio per evitare il peggio in un momento così delicato per il nostro paese e per il mondo intero. Ma allora cosa ci attende? Chesarà quello che sta per arrivare?alledelche dovrebbe essere ufficializzato nei primi giorni di dicembre. Glinon necessari andranno evitati, al fine di ridurre il più possibile i contatti tra non ...

GianlucaVasto : Gli ultimi dpcm stanno funzionando, contiamo di arrivare a dicembre senza più zone rosse. A Natale l'attenzione dov… - Corriere : Impedire che durante le festività invernali si raggiunga il picco di spostamenti: questo è l’obiettivo che il gover… - VittorioSgarbi : “Giuseppi” pare abbia intenzione di fare un nuovo Dpcm nell’approssimarsi del Natale. Quindi l’ho chiamato per dirg… - Ladygalga1 : RT @riktroiani: 'Pure per far nascere il bambinello ci vuole un #DPCM'. Capezzone commenta così il surreale dibattito sulla regolamentazion… - Non_Mi_Leggi : RT @cuoredicanna78: Lo spoiler del dpcm di dicembre fa capire che sarà il remake dell'estate Tradotto ci aspetta un inizio anno ancora più… -