Dati sulla violenza di genere in Italia | il Senato approva all’unanimità ddl per “un effettivo monitoraggio” | “Serve chiarezza sui numeri”

Il Senato ha approvato all'unanimità (243 voti favorevoli, nessuna astenuto) la legge "Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere" che mira a garantire un flusso informativo adeguato sulla violenza di genere contro le donne per "progettare adeguate politiche di prevenzione e contrasto e di assicurare un effettivo monitoraggio del fenomeno". Fra l'altro, la norma prevede che l'Istat e il Sistan (Il Sistema statistico nazionale) permettano la realizzazione di una indagini periodiche dedicate alla violenza contro le donne, con stime anche sulla parte sommersa dei diversi tipi di violenza: violenza fisica, sessuale, psicologica, economica e ...

