Comune cambia norme su sepoltura feti: codici secretati e tutela privacy (Di mercoledì 25 novembre 2020) Roma – Una mozione e una delibera di Giunta, pronta per essere approvata, affinche’ quanto accaduto al cimitero Flaminio, dove tra settembre e ottobre diverse donne, dopo aver affrontato un’interruzione di gravidanza, hanno scoperto il proprio nome e cognome su delle croci bianche, luoghi di sepoltura – non richiesta – dei feti. Le iniziative politiche, a firma Movimento Cinque Stelle, sono state annunciate stamattina in occasione della commissione congiunta Pari opportunita’ e Ambiente di Roma Capitale, avente come oggetto ‘Analisi del Regolamento di Polizia cimiteriale, alla luce della problematiche emerse in merito alle sepolture dei feti/prodotti abortivi pressi i cimiteri capitolini’. IL NUOVO REGOLAMENTO: codici secretati PER GARANTIRE privacy – A illustrare la delibera e’ stato ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 25 novembre 2020) Roma – Una mozione e una delibera di Giunta, pronta per essere approvata, affinche’ quanto accaduto al cimitero Flaminio, dove tra settembre e ottobre diverse donne, dopo aver affrontato un’interruzione di gravidanza, hanno scoperto il proprio nome e cognome su delle croci bianche, luoghi di– non richiesta – dei. Le iniziative politiche, a firma Movimento Cinque Stelle, sono state annunciate stamattina in occasione della commissione congiunta Pari opportunita’ e Ambiente di Roma Capitale, avente come oggetto ‘Analisi del Regolamento di Polizia cimiteriale, alla luce della problematiche emerse in merito alle sepolture dei/prodotti abortivi pressi i cimiteri capitolini’. IL NUOVO REGOLAMENTO:PER GARANTIRE– A illustrare la delibera e’ stato ...

kurtcockaine___ : Cosa cazzo cambia da zona rossa a zona arancione se abito in un comune di 1000 persone in cui non uscirei nemmeno s… - sparklewithme22 : arrivata una email sulla mia chiavetta wifi che dice che dai primi di dicembre cambia non so che cosa e dovrei anda… - statelesscatlyn : RT @alergzn: ah quindi il 27 novembre la Lombardia e altre zone rosse potrebbero diventare arancioni ma non cambia una sega perché il mio #… - PietroLodi4 : @GuidoCrosetto La residenza si cambia all'ufficio anagrafe del comune - Comune_Pistoia : RT @AliaServizi: #COVID19 : cambia la modalità di gestione della raccolta rifiuti per gli utenti positivi, che dovranno utilizzare il doppi… -

Ultime Notizie dalla rete : Comune cambia Troppi incidenti in via Arenaccia, il Comune cambia la viabilità: arrivano semafori e dissuasori Fanpage.it Covid, in Veneto commercianti contro la nuova ordinanza di Zaia: «A questo punto chiudeteci»

Il governatore cambia le regole per gli acquisti e il pranzo al ristorante. L’opposizione di Confcommercio: «Un’agonia, erano meglio i ristori» ...

Mille eventi estremi in dieci anni: ecco gli impatti del climate change sulle città italiane

Nel nuovo rapporto di Legambiente la mappa dei territori colpiti da fenomeni metereologici estremi tra il 2010 e il 2020: quasi mille e in costante aumento, gli eventi verificatisi in oltre 500 Comuni ...

Il governatore cambia le regole per gli acquisti e il pranzo al ristorante. L’opposizione di Confcommercio: «Un’agonia, erano meglio i ristori» ...Nel nuovo rapporto di Legambiente la mappa dei territori colpiti da fenomeni metereologici estremi tra il 2010 e il 2020: quasi mille e in costante aumento, gli eventi verificatisi in oltre 500 Comuni ...