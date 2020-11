Alessandra Mussolini post Ballando con le Stelle – “Sono stata in pensiero” (Di mercoledì 25 novembre 2020) Alessandra Mussolini ha rilasciato le prime dichiarazioni dopo la sua recente esperienza a Ballando con le Stelle 2020. Nel corso della sua partecipazione, l’ex politica ha dovuto fare i conti con alcuni spettri del passato e fare le dovute scuse per alcune frasi che la popolazione non le perdona ancora oggi. Ma c’è di più: Alessandra Mussolini ha confessato di aver avuto molto paura dopo aver saputo che Maykel Fonts era positivo al Covid-19. “Per intere notti mi sono svegliata con il fiato corto e con l’ansia di essere anche io positiva”, ha rivelato. Alessandra Mussolini svela – A Ballando con le Stelle 2020 solo grazie alla padrona di casa Alessandra Mussolini ha trascorso dei ... Leggi su giornal (Di mercoledì 25 novembre 2020)ha rilasciato le prime dichiarazioni dopo la sua recente esperienza acon le2020. Nel corso della sua partecipazione, l’ex politica ha dovuto fare i conti con alcuni spettri del passato e fare le dovute scuse per alcune frasi che la popolazione non le perdona ancora oggi. Ma c’è di più:ha confessato di aver avuto molto paura dopo aver saputo che Maykel Fonts era positivo al Covid-19. “Per intere notti mi sono svegliata con il fiato corto e con l’ansia di essere anche io positiva”, ha rivelato.svela – Acon le2020 solo grazie alla padrona di casaha trascorso dei ...

