A Palermo una bambina di dieci anni batte la testa e muore nell’ora di educazione fisica (Di mercoledì 25 novembre 2020) Una bambina di 10 anni è morta nella scuola media Vittorio Emanuele Orlando di Palermo. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la bimba mentre faceva educazione fisica è caduta, battendo violentemente la testa. A niente sono serviti i tentativi dei sanitari del 118 di rianimarla. Anche i carabinieri sono intervenuti nell’istituto di via Lussemburgo. La Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina esprime “profondo cordoglio e dolore”, “massima vicinanza alla famiglia” e rende noto che il Ministero ha già avviato tutti gli accertamenti del caso. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 25 novembre 2020) Unadi 10è morta nella scuola media Vittorio Emanuele Orlando di. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la bimba mentre facevaè caduta,ndo violentemente la. A niente sono serviti i tentativi dei sanitari del 118 di rianimarla. Anche i carabinieri sono intervenuti nell’istituto di via Lussemburgo. La Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina esprime “profondo cordoglio e dolore”, “massima vicinanza alla famiglia” e rende noto che il Ministero ha già avviato tutti gli accertamenti del caso. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

AzzolinaLucia : Provo profondo dolore per la tragedia avvenuta stamattina in una scuola di Palermo. Massima vicinanza alla famiglia… - fanpage : l tribunale di Palermo ha stabilito che Glovo deve assumere un suo rider come lavoratore dipendente, a tempo pieno… - rtl1025 : ? Una bambina di 10 anni è morta dopo aver battuto la testa mentre faceva educazione fisica. E' accaduto nella scuo… - MovPopulistaIta : RT @AzzolinaLucia: Provo profondo dolore per la tragedia avvenuta stamattina in una scuola di Palermo. Massima vicinanza alla famiglia dell… - Mamox__ : Ma no!!! Ma porca di una miseria! ?? Non ci si può credere. Un abbraccio alla famiglia. Che disgrazia.?? #Palermo… -