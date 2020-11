Virginia Raggi non sa distinguere un video postato sui social anni fa

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 24 novembre 2020) Ci sono due modi per poter contestualizzare alcune immagini che girano sul web: il modo tecnico e quello del buonsenso. IlFontana delle Rane con un motorino dentro, tuttavia, non è passato sotto nessuna di queste due verifiche eha prodotto un tweet indignato che dimostra, ancora una volta, come l’utilizzo deida parte dei politici dovrebbe essere maggiormente consapevole. LEGGI ANCHE >annuncia: «Trasporto pubblico potenziato con i bus turistici»Fontana delle Rane, la confusione diNello storico quartiere Coppedé di Roma un ragazzo è entrato con il motorino nella Fontana delle Rane, che avevamo da poco restaurato e riportato al suo splendore. Le immagini girano ...