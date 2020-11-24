Viabilità Roma Regione Lazio del 24-11-2020 ore 18:15 (Di martedì 24 novembre 2020) Viabilità DEL 24 N OVEMBRE 2020 ORE 17.35 GINA PANDOLFO BUONASERA E RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO SUBITO UN AGGIORNAMENTO SULLA CASILINA DOVE PER UN INCIDENTE SI E’ RESA NECESSARIA LA CHIUSURA, SIAMO IN LOCALITA’ QUATTRO STRADE, SONO IN CORSO LE OPERAZIONI DI SOCCORSO E I RILIEVI DELLE AUTORITA’ CODE A PARTIRE DA VIA PONTICELLO, NEI DUE SENSI DI MARCIA CI SPOSTIAMO A Roma TRAFFICO INTENSO SULLE CONSOLARI SULLA SALARIA CODE A TRATTI DAL BIVIO PER SETTEBAGNIE MONTEROTONDO SCALO, NELLE DUE DIREZIONI SULLA NOMENTANA CODE TRA VIA DI CASAL BOCCONE E LA ROTATORIA PER LA VIA PALOMBARESE, IN DIREZIONE MENTANA E PIU’ AVANTI, SEMPRE SULLA NOMENTANA, CODE IN LOCALITA’ TOR LUPARA, NEI DUE SENSI DI MARCIA ALTRE CODE SULLA PALOMBARESE, IN LOCALITA’ ... Leggi su romadailynews
romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 24-11-2020 ore 18:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 24-11-2020 ore 17:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 24-11-2020 ore 17:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 24-11-2020 ore 16:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - LuceverdeRoma : ??#Roma #incidente - SS6 Via Casilina ? STRADA CHIUSA altezza Ferentino, km 71+800 direzione >< ?Al momento il t… -
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