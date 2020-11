USA, peggiora la fiducia dei consumatori a novembre (Di martedì 24 novembre 2020) (Teleborsa) – peggiora la fiducia dei consumatori americani a novembre. Il sondaggio del Conference Board degli Stati Uniti sul sentiment dei consumatori ha segnalato un calo a 96,1 punti rispetto agli 101,4 punti del mese di ottobre. Il dato è inferiore alle aspettative degli analisti che erano per un indice a 98,0. Nello stesso periodo l’indice sulla situazione presente è calato a 105,9 punti dai 106,2 precedenti, mentre l’indice sulle attese è diminuito a 89,5 punti dai 98,2 punti di ottobre. “La fiducia dei consumatori è diminuita a novembre, dopo essere rimasta pressoché invariata in ottobre”, ha affermato Lynn Franco, responsabile degli indicatori economici presso il Conference Board. “La valutazione dei consumatori sulle ... Leggi su quifinanza (Di martedì 24 novembre 2020) (Teleborsa) –ladeiamericani a. Il sondaggio del Conference Board degli Stati Uniti sul sentiment deiha segnalato un calo a 96,1 punti rispetto agli 101,4 punti del mese di ottobre. Il dato è inferiore alle aspettative degli analisti che erano per un indice a 98,0. Nello stesso periodo l’indice sulla situazione presente è calato a 105,9 punti dai 106,2 precedenti, mentre l’indice sulle attese è diminuito a 89,5 punti dai 98,2 punti di ottobre. “Ladeiè diminuita a, dopo essere rimasta pressoché invariata in ottobre”, ha affermato Lynn Franco, responsabile degli indicatori economici presso il Conference Board. “La valutazione deisulle ...

La Borsa di New York ha chiuso la prima seduta della settimana in rialzo grazie soprattutto all'ottimismo su una rapida campagna di somministrazione dei vaccini per combattere la pandemia di coronavir ...

