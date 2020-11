Trento. Taxi Rosa: rinnovata la convenzione per il biennio 2021-2022 (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il 18 novembre 2019 è stata sottoscritta tra il Comune e la Cooperativa di servizio Taxi Trento la convenzione che istituiva in via sperimentale fino al 31 dicembre 2020, il servizio denominato Taxi Rosa, dove il Comune di Trento si impegnava a distribuire alle donne richiedenti, a prescindere dalla residenza, buoni sconto dell’importo nominale di 5 euro cadauno, in carnet di cinque buoni/anno, da utilizzare personalmente (sole o accompagnate solo da altre donne o minori) per gli spostamenti in Taxi nelle fasce orarie notturne dalle ore 22 alle ore 6 e la Cooperativa si impegnava a ritirare i buoni presentati dalle clienti, chiedendo il rimborso degli stessi all’Amministrazione. A seguito del perdurare dello stato di emergenza sanitaria, nel mese di maggio è stata ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il 18 novembre 2019 è stata sottoscritta tra il Comune e la Cooperativa di serviziolache istituiva in via sperimentale fino al 31 dicembre 2020, il servizio denominato, dove il Comune disi impegnava a distribuire alle donne richiedenti, a prescindere dalla residenza, buoni sconto dell’importo nominale di 5 euro cadauno, in carnet di cinque buoni/anno, da utilizzare personalmente (sole o accompagnate solo da altre donne o minori) per gli spostamenti innelle fasce orarie notturne dalle ore 22 alle ore 6 e la Cooperativa si impegnava a ritirare i buoni presentati dalle clienti, chiedendo il rimborso degli stessi all’Amministrazione. A seguito del perdurare dello stato di emergenza sanitaria, nel mese di maggio è stata ...

linosegna : RT @nicomanetta1: COMUNE DI TRENTO * TAXI ROSA: « LA CONVENZIONE SI RINNOVA PER IL BIENNIO 2021-2022, L'IMPEGNO DI SPESA MASSIMO È FISSATO… - linosegna : RT @nicomanetta1: Sconti sul taxi per donne: ecco come chiedere i buoni - Trento Today #taxi #NoUber - nicomanetta1 : Sconti sul taxi per donne: ecco come chiedere i buoni - Trento Today #taxi #NoUber - nicomanetta1 : COMUNE DI TRENTO * TAXI ROSA: « LA CONVENZIONE SI RINNOVA PER IL BIENNIO 2021-2022, L'IMPEGNO DI SPESA MASSIMO È FI… - giornalecomuni : #Trento rinnova la convenzione #TaxiRosa per il biennio 2021-2022 -

Ultime Notizie dalla rete : Trento Taxi Trento. Taxi Rosa: rinnovata la convenzione per il biennio 2021-2022 - La Prima Pagina La Prima Pagina Trento. Taxi Rosa: rinnovata la convenzione per il biennio 2021-2022

Il 18 novembre 2019 è stata sottoscritta tra il Comune e la Cooperativa di servizio Taxi Trento la convenzione che istituiva in via sperimentale fino al 31 dicembre 2020, il servizio denominato Taxi ...

Bollo auto: tsunami in arrivo. Senza scampo ora, chi trema?

Per il bollo auto sono in arrivo brutte notizie: a breve milioni di italiani dovranno mettere mano al portafogli. Per alcuni la stangata sarà pesante.

Il 18 novembre 2019 è stata sottoscritta tra il Comune e la Cooperativa di servizio Taxi Trento la convenzione che istituiva in via sperimentale fino al 31 dicembre 2020, il servizio denominato Taxi ...Per il bollo auto sono in arrivo brutte notizie: a breve milioni di italiani dovranno mettere mano al portafogli. Per alcuni la stangata sarà pesante.