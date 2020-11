Tg Lazio, edizione del 24 novembre 2020 (Di martedì 24 novembre 2020) Da oggi cento pazienti Covid dell’Asl Roma 3, in isolamento fiduciario, potranno essere curati direttamente a casa. Dieci medici di base, infatti, attraverso un device monitoreranno da remoto i loro parametri vitali e li metteranno a disposizione degli specialisti dell’Istituto Spallanzani, che decideranno sulla necessità o meno di un ricovero. A prevederlo il progetto ’10 per 10? della Regione Lazio, presentato stamani dall’assessore alla Sanita’, Alessio D’Amato. “Il nostro obiettivo e’ duplice: alleggerire gli ospedali e dare una risposta alle migliaia di persone in isolamento che non possono restare sole- ha spiegato D’Amato- Grazie a questa tecnologia, una parte di pazienti sarà monitorata dal proprio medico, restando comodamente a casa”. DOMANI A ROMA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE A RISCHIO PER SCIOPERO Leggi su dire (Di martedì 24 novembre 2020) Da oggi cento pazienti Covid dell’Asl Roma 3, in isolamento fiduciario, potranno essere curati direttamente a casa. Dieci medici di base, infatti, attraverso un device monitoreranno da remoto i loro parametri vitali e li metteranno a disposizione degli specialisti dell’Istituto Spallanzani, che decideranno sulla necessità o meno di un ricovero. A prevederlo il progetto ’10 per 10? della Regione Lazio, presentato stamani dall’assessore alla Sanita’, Alessio D’Amato. “Il nostro obiettivo e’ duplice: alleggerire gli ospedali e dare una risposta alle migliaia di persone in isolamento che non possono restare sole- ha spiegato D’Amato- Grazie a questa tecnologia, una parte di pazienti sarà monitorata dal proprio medico, restando comodamente a casa”. DOMANI A ROMA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE A RISCHIO PER SCIOPERO

Monique_Romano : RT @RomaSette: Nuovo Messale, dalla @diocesidiroma un sussidio per le parrocchie. Da domenica 29 novembre il passaggio alla nuova edizione… - diocesidiroma : RT @RomaSette: Nuovo Messale, dalla @diocesidiroma un sussidio per le parrocchie. Da domenica 29 novembre il passaggio alla nuova edizione… - RomaSette : Nuovo Messale, dalla @diocesidiroma un sussidio per le parrocchie. Da domenica 29 novembre il passaggio alla nuova… - OrientaSpa : Buongiorno Regione Lazio, su @RaiTre l'intervista a @BiazzoGiuseppe, AD #Orienta e Presidente del Gruppo Tecnico Cu… - Marilenapas : RT @Agenzia_Dire: La linea C della metropolitana di Roma completamente ferma per “indisponibilità di personale”. Tg Lazio -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio edizione Tg Lazio, edizione del 23 novembre 2020 Dire SPARKLE DAY DIVENTA SPARKLE MONTH: OLTRE UN MESE DI BOLLICINE ITALIANE

giovedì 3 dicembre 2020 la partenza di Sparkle Month, la maratona on-line dedicata ai migliori spumanti secchi d’Italia ...

Coppa Italia, Parma – Cosenza streaming, probabili formazioni e diretta tv in chiaro

Parma - Cosenza streaming, mercoledì 25 novembre alle ore 14.30 in diretta tv. Ecco come vederla in chiaro e le probabili formazioni.

giovedì 3 dicembre 2020 la partenza di Sparkle Month, la maratona on-line dedicata ai migliori spumanti secchi d’Italia ...Parma - Cosenza streaming, mercoledì 25 novembre alle ore 14.30 in diretta tv. Ecco come vederla in chiaro e le probabili formazioni.