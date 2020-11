Sul tetto dell’auto per la mamma malata di Covid. Gli auguri della Meloni alla ragazza di Como (Di martedì 24 novembre 2020) Tra le tante immagini che arrivano sul Covid, quella che arriva da Como ha emozionato e commosso. «Per ore in piedi sul tettuccio della sua macchina per cercare e salutare la madre ricoverata per Covid in un ospedale di Como. Una foto evocativa, che trasmette il lato peggiore di questa malattia: il distacco dai propri cari in un momento difficile. A questa ragazza e alla sua amata mamma auguriamo ogni bene possibile». Così Giorgia Meloni, sulla sua pagina Facebook ha commentato questa struggente immagine. Covid, la notizia della Provincia di Como Anche la leader di Fratelli d’Italia è rimasta toccata profondamente dalla foto della ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 24 novembre 2020) Tra le tante immagini che arrivano sul, quella che arriva daha emozionato e commosso. «Per ore in piedi sul tettucciosua macchina per cercare e salutare la madre ricoverata perin un ospedale di. Una foto evocativa, che trasmette il lato peggiore di questa malattia: il distacco dai propri cari in un momento difficile. A questasua amataamo ogni bene possibile». Così Giorgia, sulla sua pagina Facebook ha commentato questa struggente immagine., la notiziaProvincia diAnche la leader di Fratelli d’Italia è rimasta toccata profondamente dfoto...

Corriere : Ragazza sale sul tetto dell’auto (per ore) per salutare la mamma ricoverata per Covid - Tamara22358522 : @DSantanche Sul tetto ! Sul tetto .... ! - MyriLoveMiry : @cggoldenx Amo devo farlo, domani vado sul tetto ahahahah - LavUnicoop : Tribunale annulla il licenziamento dei facchini saliti sul tetto della Gls di Piacenza, ma l’azienda cambia appalto… - cangianie : RT @RaiNews: 'È una foto che stringe il cuore', hanno scritto sui social -