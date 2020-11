Stipendi supplenti Covid: altra emissione speciale il 14 dicembre (Di mercoledì 25 novembre 2020) Stipendi supplenti Covid: il ministero pubblica la nota numero 28296 del 24 novembre, con ulteriori indicazioni rispetto alla nota del 18 novembre. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 25 novembre 2020): il ministero pubblica la nota numero 28296 del 24 novembre, con ulteriori indicazioni rispetto alla nota del 18 novembre. L'articolo .

orizzontescuola : Supplenti Covid, il Ministero rassicura sui pagamenti degli stipendi: “NoiPa ha risolto i problemi” - lentepubblica : #Supplenti per il contrasto alla #pandemia: il Ministero assicura il #pagamento degli #stipendi - Civetta46262114 : RT @cislscuola: Supplenti Covid, sbloccato il pagamento, stipendi accreditati entro fine mese. La nota del Ministero @orizzontescuola @Tecn… - GiusiSpreafico : Stipendi Supplenti ancora non pagati. Spiegazione: Risorse in corso di assegnazione da parte del MIUR #Conte… - Ferdinando_Man : Pagamento supplenti “COVID” Ancora una volta ricadute negative sulla comunità educante Il 18 novembre si è svolto l… -