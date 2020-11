Spostamenti e ricongiungimento familiare: le regole del Dpcm di Natale (Di martedì 24 novembre 2020) Luca Sablone Conte darà vita all'ennesimo decreto per stabilire come bisognerà trascorrere le festività. In arrivo novità per rivedere i parenti stretti fuori Regione, ma non si potrà riunire l'intera famiglia Un nuovo Dpcm per regolare le modalità di svolgimento delle festività di fine anno. "Sarà un Natale sobrio", ha annunciato il premier Giuseppe Conte, che entro il 3 dicembre dovrà dare vita all'ennesimo decreto che conterrà delle misure straordinarie e specifiche in occasione del 25 dicembre. Il governo è gia al lavoro per un "piano speciale" e sta studiando tutte le ipotesi sul campo per salvare da una parte la salute degli italiani e dall'altra l'economia. Torna così ad accentuarsi quella differenza tra l'ala rigorista e quella più morbida, ma tutti convengono sul fatto che non bisognerà replicare gli errori commessi in estate: ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 24 novembre 2020) Luca Sablone Conte darà vita all'ennesimo decreto per stabilire come bisognerà trascorrere le festività. In arrivo novità per rivedere i parenti stretti fuori Regione, ma non si potrà riunire l'intera famiglia Un nuovoper regolare le modalità di svolgimento delle festività di fine anno. "Sarà unsobrio", ha annunciato il premier Giuseppe Conte, che entro il 3 dicembre dovrà dare vita all'ennesimo decreto che conterrà delle misure straordinarie e specifiche in occasione del 25 dicembre. Il governo è gia al lavoro per un "piano speciale" e sta studiando tutte le ipotesi sul campo per salvare da una parte la salute degli italiani e dall'altra l'economia. Torna così ad accentuarsi quella differenza tra l'ala rigorista e quella più morbida, ma tutti convengono sul fatto che non bisognerà replicare gli errori commessi in estate: ...

