Sileri | “Serie A a rischio stop? Rispettiamo le regole e supereremo il momento”

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 24 novembre 2020) Il viceministro della Salute, Pierpaolo, ha parlato a Tiki Taka – La Repubblica nel pallone. “per la Serie A? Questo è il momento peggiore che stiamo vivendo, ma da qui in avanti con il rispetto dellee con questo monitoraggio stretto vivremo forse altri cinque-sei mesi di difficoltà ma andremo verso la fine del tunnel”. Sui tifosi allo stadio: “Quando avremo il vaccino la situazione tornerà progressivamente verso la normalità. Dobbiamo aspettare ancora qualche mese e dobbiamo aspettare le certificazioni dell’ente regolatorio europeo per i vari vaccini. Una volta avuto l’ok inizierà la distribuzione. È chiaro che le prime dosi andranno riservate per i più fragili e per gli operatori del settore”. Su una bolla stile Nba. “La vedo molto difficile. Certo, se crei un’oasi dove non c’è uno scambio ...