"Show must go on", il coraggio di un uomo più grande della vita stessa

Show must go on! Cantava un fragile Freddie Mercury, mentre un male inguaribile spegneva lentamente ogni speranza. Era debole, ma nella sua voce ardeva come una fiamma tutta la potenza della musica e della sua anima. Con una voglia smisurata di vivere, ha cantato fino all'ultimo sprazzo di energia che gli era rimasta, e lo ha fatto per il suo amato pubblico, per lasciare loro un'eredità che ancora oggi è più presente che mai. Indelebile il suo canto ci accompagna ogni giorno, in tutti i momenti della nostra vita. Il brano rappresenta la forza e l'amore per la vita di Freddie. E' l'emblema del suo enorme coraggio, con cui a testa alta affronta anche un destino segnato, senza mai piegarsi nemmeno davanti ad una malattia che lo stava logorando, perchè era un ...

