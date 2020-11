Selvaggia Roma, suo bff smentisce Enock: “Bacio intenso, il suo amico? Voleva me anche se è sposato” (Di martedì 24 novembre 2020) Colpi di scena su colpi di scena oggi a Pomeriggio 5. Si torna a parlare di Selvaggia Roma e del presunto flirt (con tanto di ancora presunto bacio) con Enock e a prendere le difese dell’influencer ci ha pensato il miglior amico Tony Aglianò, presente in studio. amico di Selvaggia Roma sferra tre bombe Tony... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 24 novembre 2020) Colpi di scena su colpi di scena oggi a Pomeriggio 5. Si torna a parlare die del presunto flirt (con tanto di ancora presunto bacio) cone a prendere le difese dell’influencer ci ha pensato il migliorTony Aglianò, presente in studio.disferra tre bombe Tony... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

trash_italiano : Dopo Selvaggia Roma, facciamo entrare Aida Nizar e Soleil Sorge a Dicembre per dare la mazzata finale e farli sclerare tutti. #GFVIP - trash_italiano : 'IO DO RAGIONE ALLA SIGNORINA SELVAGGIA ROMA' ?? #GFVIP - trash_italiano : Stefano Bettarini, Selvaggia Roma, Giacomo Urtis. #GFVIP - marry_me_chuck : RT @senzalattosio: Mi auguro che Selvaggia Roma abbia denunciato il tatuatore perché sono lettere messe a casaccio - rmcfj : RT @monachindavide: 3 umili motivi per cui Selvaggia Roma merita di rimanere ancora al #GFVIP: - LA SUA RISATA - IN UNA SOLA SETTIMANA HA… -

Ultime Notizie dalla rete : Selvaggia Roma Gf Vip, l'indiscrezione da Barbara D'Urso: «Enock e Selvaggia Roma si sono baciati di nascosto, un bacio profondo...» Leggo.it Eliana Michelazzo denunciata da Selvaggia Roma

La manager di Selvaggia Roma, Giulia Borgognoni, ha fatto spere che Eliana Michelazzo è stata denunciata per aver pubblicato sui social degli audio in cui si sentono delle telefonate in cui parla la ...

La cestista ha espresso la sua opinione sull'imprenditore

Dopo la lite furiosa tra Martina Nasoni e un amico di Selvaggia Roma, è intervenuta Valentina Vignali, che ha lasciato tutti di stucco con i suoi commenti su Flavio Briatore. Un post condiviso da ???? ...

La manager di Selvaggia Roma, Giulia Borgognoni, ha fatto spere che Eliana Michelazzo è stata denunciata per aver pubblicato sui social degli audio in cui si sentono delle telefonate in cui parla la ...Dopo la lite furiosa tra Martina Nasoni e un amico di Selvaggia Roma, è intervenuta Valentina Vignali, che ha lasciato tutti di stucco con i suoi commenti su Flavio Briatore. Un post condiviso da ???? ...