Scuole, in Alto Adige riaprono le elementari: ecco il primo giorno di rientro in classe – Video (Di martedì 24 novembre 2020) Dopo uno stop durato una decina di giorni in Alto Adige sono state riaperte le Scuole elementari. A causa dell'Alto numero di contagi in Provincia di Bolzano il governatore Arno Kompatscher, per decreto, aveva chiuso tutte le Scuole, così come l'assistenza all'infanzia. Dopo lo screening di massa, al quale ha partecipato il 64% della popolazione, è iniziata la graduale riapertura. La giunta provinciale dovrebbe istituire una tabella di marcia per la ripresa della didattica in presenza (almeno per la prima media) e per alcune attività economiche. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

