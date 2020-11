Sarà Emergency a gestire l’ospedale da campo in allestimento a Crotone. Quasi pronti i presidi di Cosenza, Barletta e Torino (Di martedì 24 novembre 2020) Sarà Emergency, l’associazione di volontariato fondata da Gino Strada, a gestire l’ospedale da campo che, nei prossimi giorni, verrà allestito nel comune di Crotone. È quanto emerso questa mattina nel corso di una riunione operativa, presieduta dal capo del Dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli e a cui hanno preso parte lo stesso Strada e il direttore della Protezione Civile della regione Calabria, Fortunato Varone. “Il personale di Emergency – fa sapere la Protezione civile -, attraverso il coordinamento del Dipartimento della Protezione Civile, supporterà dunque la Regione nella gestione dell’emergenza Covid-19. Prosegue, pertanto, l’impegno del Servizio Nazionale della Protezione Civile a supporto della sanità regionale”. “Il Comitato Operativo – ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 24 novembre 2020), l’associazione di volontariato fondata da Gino Strada, adache, nei prossimi giorni, verrà allestito nel comune di. È quanto emerso questa mattina nel corso di una riunione operativa, presieduta dal capo del Dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli e a cui hanno preso parte lo stesso Strada e il direttore della Protezione Civile della regione Calabria, Fortunato Varone. “Il personale di– fa sapere la Protezione civile -, attraverso il coordinamento del Dipartimento della Protezione Civile, supporterà dunque la Regione nella gestione dell’emergenza Covid-19. Prosegue, pertanto, l’impegno del Servizio Nazionale della Protezione Civile a supporto della sanità regionale”. “Il Comitato Operativo – ...

