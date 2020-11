Roma, l'audio degli agenti che lo fanno in auto? "Abusi e vendetta", una pista terrificante (Di martedì 24 novembre 2020) Ieri, lunedì 23 novembre, vi abbiamo dato conto di uno dei casi più dibattuti delle ultime ore: i due agenti di polizia locale che si sono lasciati andare a bollenti effusioni chiusi nella loro auto, al termine di un turno notturno, il tutto a Roma. Peccato che avessero scordato la radio accesa. Così, in centrale, hanno sentito tutto. E hanno capito cosa stava accadendo. Ma ora, la vicenda si tinge di giallo. secondo Fanpage.it, dietro la diffusione di quell'audio, ci sarebbe una vendetta. Secondo il sito, quest'ipotesi sarebbe rafforzata dal fatto che sarebbe complicato lasciare accesa la radio di servizio, poiché si attiverebbe soltanto digitando un codice. E così, si ipotizza che nell'auto fosse stata piazzata una microspia, responsabile della registrazione. E ancora, aggiunge ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 24 novembre 2020) Ieri, lunedì 23 novembre, vi abbiamo dato conto di uno dei casi più dibattuti delle ultime ore: i duedi polizia locale che si sono lasciati andare a bollenti effusioni chiusi nella loro, al termine di un turno notturno, il tutto a. Peccato che avessero scordato la radio accesa. Così, in centrale, hanno sentito tutto. E hanno capito cosa stava accadendo. Ma ora, la vicenda si tinge di giallo. secondo Fanpage.it, dietro la diffusione di quell', ci sarebbe una. Secondo il sito, quest'ipotesi sarebbe rafforzata dal fatto che sarebbe complicato lasciare accesa la radio di servizio, poiché si attiverebbe soltanto digitando un codice. E così, si ipotizza che nell'fosse stata piazzata una microspia, responsabile della registrazione. E ancora, aggiunge ...

alecaronss : RT @la_pausapranzo: due vigili di Roma sono finiti sotto inchiesta per aver consumato un rapporto sessuale nell'auto di servizio durante un… - valeriacarone_ : RT @la_pausapranzo: due vigili di Roma sono finiti sotto inchiesta per aver consumato un rapporto sessuale nell'auto di servizio durante un… - gelsominee_ : RT @la_pausapranzo: due vigili di Roma sono finiti sotto inchiesta per aver consumato un rapporto sessuale nell'auto di servizio durante un… - GiovanniBussett : RT @fanpage: Spuntano nuovi dettagli sulla vicenda. La denuncia per violenza sessuale presentata dalla vigilessa - LucianoOgnibene : La diffusione dell'audio dei vigili che fanno sesso nell'auto è una vendetta -