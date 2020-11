Quando il governo ha saputo di Regeni? Renzi e Farnesina dicono cose diverse (Di martedì 24 novembre 2020) AGI - Un grande rimpianto: aver saputo della morte di Giulio Regeni "solo il 31 gennaio" 2016. È quello che descrive Matteo Renzi, presidente del Consiglio ai tempi dell'uccisione al Cairo del dottorando italiano. Tempo un paio di ore e arriva la correzione della Farnesina, ora guidata da Luigi Di Maio. "In merito alle dichiarazioni rese oggi dall'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi alla commissione d'inchiesta sull'omicidio di Giulio Regeni, la Farnesina - si legge in una nota - precisa che le istituzioni governative italiane e i nostri servizi di sicurezza furono informati sin dalle prime ore successive alla scomparsa di Giulio il 25 gennaio 2016". Il ministero degli Esteri ricorda inoltre che tutti i passi svolti con le più alte autorità egiziane sono stati ampiamente documentati - si precisa - e resi noti alle istituzioni ... Leggi su agi (Di martedì 24 novembre 2020) AGI - Un grande rimpianto: averdella morte di Giulio Regeni "solo il 31 gennaio" 2016. È quello che descrive Matteo Renzi, presidente del Consiglio ai tempi dell'uccisione al Cairo del dottorando italiano. Tempo un paio di ore e arriva la correzione della, ora guidata da Luigi Di Maio. "In merito alle dichiarazioni rese oggi dall'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi alla commissione d'inchiesta sull'omicidio di Giulio Regeni, la- si legge in una nota - precisa che le istituzioni governative italiane e i nostri servizi di sicurezza furono informati sin dalle prime ore successive alla scomparsa di Giulio il 25 gennaio 2016". Il ministero degli Esteri ricorda inoltre che tutti i passi svolti con le più alte autorità egiziane sono stati ampiamente documentati - si precisa - e resi noti alle istituzioni ...

Il governo cinese, nonostante quanto premesso, vede le aziende taiwanesi come una fonte d'investimenti e tecnologie critiche come, per esempio, i chip per computer, la cui esportazione in Cina è ...

G.O.I.A. sta per gruppo organizzato imprese autonome, Nasce dieci anni fa a Torino come associazione sindacale per il commercio ambulante NO Bolkeinstein, ora aperta a tutte le piccole medie imprese.

