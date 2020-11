Otto e Mezzo, Giuseppe Conte assolve l’AD Rai Salini: «Dimissioni? Non confermo, sta facendo bene» (Di martedì 24 novembre 2020) Giuseppe Conte, Otto e Mezzo Il premier Giuseppe Conte ha allungato la sopravvivenza di Fabrizio Salini in Rai. Intervenendo ieri sera a Otto e Mezzo, su La7, il Presidente del Consiglio ha smentito le indiscrezioni su un’imminente sostituzione dell’AD di Viale Mazzini, ribadendo però la necessità di una riforma del servizio pubblico. A margine di un’intervista dedicata principalmente all’emergenza Coronavirus ed ai suoi risvolti economici, il premier ha risposto ad una specifica domanda di Lilli Gruber sulla Rai. Alla conduttrice, che gli chiedeva se fossero vere le voci sulla rimozione e sostituzione di Salini, Conte ha risposto: “Non lo confermo affatto, tra ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 24 novembre 2020)Il premierha allungato la sopravvivenza di Fabrizioin Rai. Intervenendo ieri sera a, su La7, il Presidente del Consiglio ha smentito le indiscrezioni su un’imminente sostituzione deldi Viale Mazzini, ribadendo però la necessità di una riforma del servizio pubblico. A margine di un’intervista dedicata principalmente all’emergenza Coronavirus ed ai suoi risvolti economici, il premier ha risposto ad una specifica domanda di Lilli Gruber sulla Rai. Alla conduttrice, che gli chiedeva se fossero vere le voci sulla rimozione e sostituzione diha risposto: “Non loaffatto, tra ...

