NBA 2020-2021: Steven Adams firma un rinnovo biennale con i New Orleans Pelicans (Di martedì 24 novembre 2020) Il pivot neozelandese Steven Adams, appena sbarcato ai New Orleans Pelicans in seguito a una maxi trade avvenuta durante la notte del draft, ha firmato un rinnovo biennale con la franchigia della Louisiana. Adams, draftato nel 2013, ha ancora un anno del precedente contratto, firmato con gli Oklahoma City Thunder, la franchigia per la quale ha giocato in questi sette anni nella lega, nel quale percepirà circa ventisette milioni e mezzo di dollari. Dopodiché scatterà il nuovo accordo biennale, interamente garantito stante quanto riporta Zach Lowe, che prevede che Big Kiwi guadagni un ammontare totale di circa trentacinque milioni di dollari nelle due annate successive a quella che sta per cominciare. Ai ... Leggi su oasport (Di martedì 24 novembre 2020) Il pivot neozelandese, appena sbarcato ai Newin seguito a una maxi trade avvenuta durante la notte del draft, hato uncon la franchigia della Louisiana., draftato nel 2013, ha ancora un anno del precedente contratto,to con gli Oklahoma City Thunder, la franchigia per la quale ha giocato in questi sette anni nella lega, nel quale percepirà circa ventisette milioni e mezzo di dollari. Dopodiché scatterà il nuovo accordo, interamente garantito stante quanto riporta Zach Lowe, che prevede che Big Kiwi guadagni un ammontare totale di circa trentacinque milioni di dollari nelle due annate successive a quella che sta per cominciare. Ai ...

Come il mercato ha cambiato la Western Conference

In testa ci sono ancora le due squadre di Los Angeles, ma il resto della conference non è rimasto fermo. Diciamoci la verità: fino a questo momento non è stata una free agency NBA indimenticabile, o q ...

