Moise Kean | il padre chiede aiuto | “Sono povero | nessuno mi aiuta e mio figlio non mi parla”

(Di martedì 24 novembre 2020) Biorou Jeandel centravanti del PSG, non è nuovo a questo tipo di dichiarazioni. La scorsa volta chiese 2 trattori alla Juve per aver fatto firmare ilcon il club bianconero. Ora invece la sua situazione economica sembra drasticamente peggiorata. A parlarne è stato lui stesso, sfogandosi in un’intervista ai microfoni L'articolo

PSG24hours : RT @_SiGonfiaLaRete: #PSG, #Kean, il padre: “Abbandonato da Moise, vado a mangiare alla Caritas” - _SiGonfiaLaRete : #PSG, #Kean, il padre: “Abbandonato da Moise, vado a mangiare alla Caritas” - rn5_rn : @sburrotre @_enz29 @acmilan Moise Kean sarà il futuro attaccante della nazionale - musagete10 : Moise #Kean lo ricordavo un po’ più scuro #MonacoPSG - dr91j : Ah, gioca Kean. Vediamoci Moise, Kylian e Angelito #ASMPSG ?????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Moise Kean

Biorou Jean Kean, padre del centravanti del PSG Moise, non è nuovo a questo tipo di dichiarazioni. La scorsa volta chiese 2 trattori alla Juve per aver ...Il signor Jean si sfoga: Sono un padre abbandonato, non riesco ad andare avanti. Fra un po' mi ritroverò in mezzo alla strada.