Manutenzioni Lungomare Trieste | i controlli del sindaco Napoli

(Di martedì 24 novembre 2020) Ildi Salerno, Vincenzo, si è recato questa mattina presso il, dove sono attualmente in corso operazioni di manutenzione. Gli interventi in atto riguardano la tinteggiatura delle parti in ferro (compresi cestini gettacarte) e delle superfici in legno. Consiglia

Ultime Notizie dalla rete : Manutenzioni Lungomare

La Nuova Riviera

Salerno – L’amministrazione comunale di Salerno approfitta di questo periodo di chiusure e zona rossa che limitano sul lungomare cittadino il passaggio ed il passeggio pedonale, per effettuare dei lav ...Salerno, lavori in corso sul lungomare. Gli interventi in atto riguardano la tinteggiatura delle parti in ferro (compresi cestini gettacarte) e delle superfici in legno. Un interv ...