Manovra | Bankitalia | “Nel prossimo biennio impulso 2 punti PIL l’anno”

(Di martedì 24 novembre 2020) (Teleborsa) – Nel quarto trimestre 2020 “è plausibile una flessione del PIL anche se più contenuta rispetto alla primavera”.E la ripresa nel 2021 “sarà verosimilmente più lenta del previsto”. Questa la previsione di Eugenio Gaiotti, capo del dipartimento Economia e statistica della Banca d’Italia, ascoltato in audizione sullanelle commissioni Bilancio di Camera e Senato. In tale scenario – secondo le stime di Gaiotti – “la dimensione dell’espansivo dei provvedimenti che il Governo programma con laè significativamente più ampia di quella misurata dalla variazione dell’indebitamento netto. Si può valutare che essa sia dell’ordine di circa 2percentuali del Pil in media all’anno nel. Nel 2023 l’impatto sarà invece pari a 1,3 ...