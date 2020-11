Lazio, con lo Zenit è (quasi) un match point per gli ottavi di Champions (Di martedì 24 novembre 2020) Se non si tratta di un match point poco ci manca. Questa sera la Lazio può mettere la freccia verso la qualificazione agli ottavi di Champions League. Un traguardo storico, che in casa biancoceleste manca dalla stagione 2000/2001, quella appena successiva all’anno del secondo Scudetto. Molto passerà dalla sfida allo Zenit dell’Olimpico. Tre punti contro i russi spianerebbero la via verso il passaggio del turno. A quel punto alla Lazio basterebbe una vittoria da trovare nei due successivi impegni europei. Un’occasione ghiotta che Inzaghi non intende farsi sfuggire, ben conscio dell’importanza dell’appuntamento: “Passare il girone è uno dei nostro obiettivi, sappiamo quanto conta”, ha ribadito ieri in conferenza stampa. Per l’occasione ritrova Luiz Felipe, guarito dal ... Leggi su italiasera (Di martedì 24 novembre 2020) Se non si tratta di unpoco ci manca. Questa sera lapuò mettere la freccia verso la qualificazione aglidiLeague. Un traguardo storico, che in casa biancoceleste manca dalla stagione 2000/2001, quella appena successiva all’anno del secondo Scudetto. Molto passerà dalla sfida allodell’Olimpico. Tre punti contro i russi spianerebbero la via verso il passaggio del turno. A quel punto allabasterebbe una vittoria da trovare nei due successivi impegni europei. Un’occasione ghiotta che Inzaghi non intende farsi sfuggire, ben conscio dell’importanza dell’appuntamento: “Passare il girone è uno dei nostro obiettivi, sappiamo quanto conta”, ha ribadito ieri in conferenza stampa. Per l’occasione ritrova Luiz Felipe, guarito dal ...

