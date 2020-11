La Juve agli ottavi di Champions con Morata al 92? (Di mercoledì 25 novembre 2020) Obiettivo centrato per la Juve in Champions League. Nel quarto turno del Gruppo G gli uomini di Pirlo battono il Ferencvaros 2-1 in rimonta e conquistano il pass per gli ottavi di finale con due gare d'anticipo. All'Allianz Stadium i bianconeri partono male, poi reagiscono e centrano la qualificazione. La partita viaggia su ritmi bassi nel primo quarto d’ora e si accende al 15’ con la prima chance per la Juve: Dybala si fa trovare sul cross di CR7 sul secondo palo ma la sua conclusione trova la respinta col piede di Dibusz.Ma a sorpresa al 19' è vantaggio per il Ferencvaros al primo affondo: Nguen sfrutta un rimpallo, si invola sulla destra e crossa al centro, con Uzuni che mette in porta la palla dell'1-0. Al 35’ arriva il pareggio della Juve, e ci pensa il solito Cristiano Ronaldo: controllo dal ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 25 novembre 2020) Obiettivo centrato per lainLeague. Nel quarto turno del Gruppo G gli uomini di Pirlo battono il Ferencvaros 2-1 in rimonta e conquistano il pass per glidi finale con due gare d'anticipo. All'Allianz Stadium i bianconeri partono male, poi reagiscono e centrano la qualificazione. La partita viaggia su ritmi bassi nel primo quarto d’ora e si accende al 15’ con la prima chance per la: Dybala si fa trovare sul cross di CR7 sul secondo palo ma la sua conclusione trova la respinta col piede di Dibusz.Ma a sorpresa al 19' è vantaggio per il Ferencvaros al primo affondo: Nguen sfrutta un rimpallo, si invola sulla destra e crossa al centro, con Uzuni che mette in porta la palla dell'1-0. Al 35’ arriva il pareggio della, e ci pensa il solito Cristiano Ronaldo: controllo dal ...

