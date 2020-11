Juve | Pirlo | Atteggiamento sbagliato Arthur deve imparare | Dybala non ha fatto bene

juventusfc : Le parole del Mister e di Tek, qui ?? - juventusfc : Inizia la conferenza stampa di Mister @Pirlo_official e di @13Szczesny13 ?? LIVE su @JuventusTV ??… - juventusfc : ??Ore 14.30 ?? ???? LIVE su @JuventusTV la conferenza stampa di Mister @Pirlo_official e @13Szczesny13 Watch Here:… - DespricableMe : RT @Gazzetta_it: #Pirlo dopo #JuveFerencvaros in #ChampionsLeague: 'Troppo superficiali. #Dybala? Non benissimo, ma sta crescendo' https://… - marcopiccari1 : La #Juve rimane tanto di Ronaldo e poco di #Pirlo -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Pirlo

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha parlato al termine del match di Champions League tra i bianconeri ed il Ferencvaros Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky ...Obiettivo centrato per la Juve in Champions League. Nel quarto turno del Gruppo G gli uomini di Pirlo battono il Ferencvaros 2-1 in rimonta e conquistano il pass per gli ottavi di finale con due gare ...