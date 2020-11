Jury Chechi, l'allenamento per avere braccia e addominali d'acciaio (Di martedì 24 novembre 2020) Il lockdown non ferma Jury Chechi, grandissimo della ginnastica, classe 1964: l'olimpionico degli anelli ad Atlanta '96 e cinque volte campione del mondo ha postato sui social il suo allenamento. Si trova nella sua città natale, Prato, cioè nel cuore della Toscana, attualmente zona rossa. E apre il post così: «allenamento in zona rossa!» con icona del bicipite. E Jury, uno dei più grandi anellisti di sempre, mostra di avere sempre braccia (e addominali) d'acciaio. Per tenersi in forma esegue flessioni a terra con le gambe tese, sollevando prima un braccio e poi l'altro, come fossero figure degli anelli al suolo. Il video condiviso da Chechi è presto diventato virale, con migliaia di visualizzazioni e una quantità di ... Leggi su gqitalia (Di martedì 24 novembre 2020) Il lockdown non ferma, grandissimo della ginnastica, classe 1964: l'olimpionico degli anelli ad Atlanta '96 e cinque volte campione del mondo ha postato sui social il suo. Si trova nella sua città natale, Prato, cioè nel cuore della Toscana, attualmente zona rossa. E apre il post così: «in zona rossa!» con icona del bicipite. E, uno dei più grandi anellisti di sempre, mostra disempre(e) d'. Per tenersi in forma esegue flessioni a terra con le gambe tese, sollevando prima un braccio e poi l'altro, come fossero figure degli anelli al suolo. Il video condiviso daè presto diventato virale, con migliaia di visualizzazioni e una quantità di ...

