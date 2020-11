Iva Zanicchi: "Se provi il Covid, dopo non ti fai un vaccino, te ne fai dieci" (Di martedì 24 novembre 2020) Iva Zanicchi in un'intervista aggiorna sul suo stato di salute dopo il Covid, parlando dei contagiati della sua famiglia e di come abbia letteralmente rischiato la vita per il Coronavirus. E ha una sua opinione sul vaccino. Leggi su comingsoon (Di martedì 24 novembre 2020) Ivain un'intervista aggiorna sul suo stato di saluteil, parlando dei contagiati della sua famiglia e di come abbia letteralmente rischiato la vita per il Coronavirus. E ha una sua opinione sul

matteosalvinimi : Iva Zanicchi: 'Grazie all'ospedale di Vimercate per avermi curato in modo encomiabile. Mi sono resa disponibile per… - matteosalvinimi : #Salvini: Grazie Iva #Zanicchi per la testimonianza di affetto sulla sanità lombarda, sull’efficienza di medici, in… - matteosalvinimi : Avete seguito su Rete 4? Ho avuto davvero tanto piacere nel poter salutare e abbracciare virtualmente Iva Zanicchi,… - Italia_Notizie : Iva Zanicchi provata dal covid: “Va a colpire dove hai patologie. Io sono vecchia ma sana e mi ha colpito in cose d… - Piergiulio58 : Iva Zanicchi provata dal covid: 'Va a colpire dove hai patologie. Io sono vecchia ma sana e mi ha colpito in cose d… -