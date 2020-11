Il Collegio 5: cosa è successo nella quarta puntata, riassunto (Di martedì 24 novembre 2020) cosa è successo nella quarta puntata de Il Collegio 5 andata in onda la scorsa settimana (martedì 17 novembre)? nella scorsa puntata, il preside inizialmente ha deciso di non eliminare direttamente i due collegiali Marco e Simone. Ai due, infatti, è stata concessa una seconda possibilità. I due ragazzi, ribattezzati il gatto e la volpe, però hanno deciso di organizzare un’altra scorribanda che viene denunciata da Luca Zigliana e dalla rappresentate di classe Giulia M. Il preside ha quindi deciso per l’espulsione sia di Marco sia di Simone. Per colmare il vuoto dei due studenti espulsi, due gemelli hanno fatto il loro ingresso nel Collegio. Si tratta di Andrea e Leonardo. Successivamente è stato il tempo delle pagelle con l’ambita ... Leggi su tpi (Di martedì 24 novembre 2020)de Il5 andata in onda la scorsa settimana (martedì 17 novembre)?scorsa, il preside inizialmente ha deciso di non eliminare direttamente i due collegiali Marco e Simone. Ai due, infatti, è stata concessa una seconda possibilità. I due ragazzi, ribattezzati il gatto e la volpe, però hanno deciso di organizzare un’altra scorribanda che viene denunciata da Luca Zigliana e dalla rappresentate di classe Giulia M. Il preside ha quindi deciso per l’espulsione sia di Marco sia di Simone. Per colmare il vuoto dei due studenti espulsi, due gemelli hanno fatto il loro ingresso nel. Si tratta di Andrea e Leonardo. Successivamente è stato il tempo delle pagelle con l’ambita ...

CorriereCitta : Anticipazioni Il Collegio 5 puntata del 24 novembre 2020: i ragazzi vanno in gita, cosa vedremo stasera in tv… - Diregiovani : Sta per iniziare la quinta settimana nel #Collegio. Tra gli scontri con il preside, un nuovo professore e una gita… - heysonostronza : ma amo lo sai che ce sto a pensa’ pur’io cioè...di cosa ho bisogno io? di SOLDI come faccio a farli in fretta? AN… - sardelli_simona : Cosa farei leggere ai ragazzi viziati e teppisti e anche tanto ignoranti del Collegio? Il signore delle mosche! S… - zazoomblog : Luna Scognamiglio è una delle allieve de Il Collegio 5 ma ve la ricordate ad “Avanti un altro”? Ecco cosa faceva -… -