Iata | il Covid costerà 132 miliardi alle compagnie aeree

(Di martedì 24 novembre 2020) (ANSA) - MILANO, 24 NOV - Salgono a 157,2di dollari (circa 132,4di euro) le perdite in cui incorreranno lenel biennio 2020-21, secondo le stime della, l'...

I ricavi mondiali sono diminuiti del 61% a 328 miliardi. Passeggeri tornati ai livelli del 2003. I debiti saliti a 651 miliardi ...L'International Air Transport Association sta per lanciare una app che consentirà di tornare a viaggiare in tutto il mondo, con un certificato di negatività al coronavirus. Ecco come funziona e perché ...