Giovanni Ciacci attacca Bianca Guaccero ed elogia Barbara d’Urso, ecco come sono dietro le quinte (Di martedì 24 novembre 2020) Giovanni Ciacci, attualmente nel cast di Ogni Mattina su Tv8 con Adriana Volpe e Alessio Viola, ha rilasciato una lunga intervista al portale televisivo BubinoBlog dove ha parlato di Bianca Guaccero e Barbara d’Urso. Ciacci ha lavorato con entrambe, ma se per la d’Urso ha riservato solo parole di stima, nei confronti della Guaccero si è tolto qualche sassolino dalle scarpe. “come mai non nomino mai Bianca Guaccero? Perché Bianca non si è comportata bene con me, assolutamente. Non mi ha fatto nemmeno una telefonata quando mi hanno licenziato dalla Rai. Non si è battuta per tenermi. Io sono abituato a lavorare con primedonne che si battono per avere ... Leggi su biccy (Di martedì 24 novembre 2020), attualmente nel cast di Ogni Mattina su Tv8 con Adriana Volpe e Alessio Viola, ha rilasciato una lunga intervista al portale televisivo BubinoBlog dove ha parlato diha lavorato con entrambe, ma se per laha riservato solo parole di stima, nei confronti dellasi è tolto qualche sassolino dalle scarpe. “mai non nomino mai? Perchénon si è comportata bene con me, assolutamente. Non mi ha fatto nemmeno una telefonata quando mi hanno licenziato dalla Rai. Non si è battuta per tenermi. Ioabituato a lavorare con primedonne che si battono per avere ...

