Giornata contro la violenza sulle donne | gli eventi e le manifestazioni in programma Non una di meno | “Senza di noi si ferma il mondo!”

(Di martedì 24 novembre 2020) Lainternazionalelaquest’anno assume un significato particolare e ancora più importante. Il lockdown causato dalla pandemia di Covid-19, per chi viene maltrattata in famiglia, ha coinciso con un aumento delle violenze dalle quali è stato impossibile sottrarsi anche materialmente, non potendo uscire di casa. Nei primi 10 mesi del 2020 i femminicidi sono stati 91. Uno ogni tre giorni. Senza contare le richieste di aiuto alle associazioni, che sono cresciute del 73% (Istat). In questo quadro, si moltiplicano le iniziative per il 25 novembre. A partire da quelle istituzionali, come il video racconto verrà trasmesso alle 10 in streaming sulla webtv della Camera dei deputati “Non chiedermelo. Non è importante”, dedicato all’installazione “Com’eri vestita”, seguito da un ...