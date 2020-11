Ginnastica artistica, Larisa Iordache è tornata in gara dopo 3 anni! Buoni risultati ai Nazionali, ora è caccia olimpica (Di martedì 24 novembre 2020) Larisa Iordache è tornata in gara a tre anni di distanza dall’ultima volta. La rumena si era rotta il tendine d’Achille durante il riscaldamento delle qualifiche dei Mondiali 2017 e da quel momento non era più scesa in pedana, dovendo fare i conti con una serie di operazioni negli ultimi tre anni e anche con una recente positività al Covid-19. Nell’ultimo weekend, però, la 24enne si è rimessa in gioco e ha partecipato ai Campionati Nazionali che sono andati in scena a Ploiesti. Si è trattato di un rientro particolarmente atteso da tutti gli appassionati di Ginnastica artistica, anche perché stiamo parlando di una ragazza capace di conquistare il bronzo a squadre alle Olimpiadi di Londra 2012, quattro medaglie ai Mondiali (argento all-around e argento al corpo libero a ... Leggi su oasport (Di martedì 24 novembre 2020)ina tre anni di distanza dall’ultima volta. La rumena si era rotta il tendine d’Achille durante il riscaldamento delle qualifiche dei Mondiali 2017 e da quel momento non era più scesa in pedana, dovendo fare i conti con una serie di operazioni negli ultimi tre anni e anche con una recente positività al Covid-19. Nell’ultimo weekend, però, la 24enne si è rimessa in gioco e ha partecipato ai Campionatiche sono andati in scena a Ploiesti. Si è trattato di un rientro particolarmente atteso da tutti gli appassionati di, anche perché stiamo parlando di una ragazza capace di conquistare il bronzo a squadre alle Olimpiadi di Londra 2012, quattro medaglie ai Mondiali (argento all-around e argento al corpo libero a ...

OA_Sport : Ginnastica artistica, Larisa Iordache è tornata in gara dopo 3 anni! Buoni risultati ai Nazionali, ora è caccia oli… - 0766news_TripTv : Ginnastica artistica, al PalaVesuvio di Napoli l’As Gin si laurea vice campione d’Italia #0766news #triptv… - biscottoverde : 26. Ho fatto ginnastica artistica per un paio di anni solo perché ero innamorato della mia compagna di classe. (Sure jan.) - corriereveneto : #Venezia Ginnastica artistica. Finali di Serie A, la Spes Mestre non va oltre il sesto posto - OltreleColonne : Le Fiamme Oro della Polizia di Stato si aggiudicano lo Scudetto della Ginnastica Artistica -

Ultime Notizie dalla rete : Ginnastica artistica Ginnastica artistica. Finali di Serie A, la Spes Mestre non va oltre il sesto posto Corriere della Sera Ginnastica artistica, Larisa Iordache è tornata in gara dopo 3 anni! Buoni risultati ai Nazionali, ora è caccia olimpica

Larisa Iordache è tornata in gara a tre anni di distanza dall’ultima volta. La rumena si era rotta il tendine d’Achille durante il riscaldamento delle qualifiche dei Mondiali 2017 e da quel momento no ...

A Sandro Damilano e Silvano Prandi la “Palma d’oro Coni al merito tecnico”

Al “guru” della marcia già coach di Elisa Rigaudo bronzo olimpico a Pechino e al “professore” della pallavolo che ha guidato Cuneo in A1 la massima onoreficenza dello sport italiano riservata agli all ...

Larisa Iordache è tornata in gara a tre anni di distanza dall’ultima volta. La rumena si era rotta il tendine d’Achille durante il riscaldamento delle qualifiche dei Mondiali 2017 e da quel momento no ...Al “guru” della marcia già coach di Elisa Rigaudo bronzo olimpico a Pechino e al “professore” della pallavolo che ha guidato Cuneo in A1 la massima onoreficenza dello sport italiano riservata agli all ...