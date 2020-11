GF Vip, scontro tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi: c’entra Briatore (Di martedì 24 novembre 2020) È scontro tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi, motivo della lite: ancora una volta Briatore e una vacanza in Sardegna. I rapporti si fanno tesi Fonte foto: Instagram @GiuliaSalemi / Getty ImagesLa ventunesima puntata del Grande Fratello Vip, ancora una volta, ha regalato momenti emozionanti, tra pianti disperati, momenti di gioia e scontri accesi tra i concorrenti. E proprio sul finire, Alfonso Signorini ha acceso una miccia che ha fatto scoppiare Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi. Come aveva riportato Chi, il settimanale di gossip di cui Signorini è direttore, tra le due donne ci sarebbe stata una lite durante una vacanza in Sardegna tre anni prima. ... Leggi su chenews (Di martedì 24 novembre 2020) Ètra, motivo della lite: ancora una voltae una vacanza in Sardegna. I rapporti si fanno tesi Fonte foto: Instagram @/ Getty ImagesLa ventunesima puntata del Grande Fratello Vip, ancora una volta, ha regalato momenti emozionanti, tra pianti disperati, momenti di gioia e scontri accesi tra i concorrenti. E proprio sul finire, Alfonso Signorini ha acceso una miccia che ha fatto scoppiare. Come aveva riportato Chi, il settimanale di gossip di cui Signorini è direttore, tra le due donne ci sarebbe stata una lite durante una vacanza in Sardegna tre anni prima. ...

tuttopuntotv : Elisabetta Gregoraci da della scroccona a Giulia Salemi: “Mi fa passare per escort e accattona” #gfvip… - pointofnews : #gf #vip, #gregoraci contro #giulia #salemi per colpa di #briatore: Lo scontro iniziato in diretta è poi continuato… - EireenViolet : ‘Gf Vip 5', inatteso scontro tra Adua Del Vesco e Dayane Mello che sbotta: “E’ un mese e mezzo che mi trasmette neg… - MassimoSantoma2 : RT @ilgiornale: Selvaggia Roma ha acceso lo scontro con la fidanzata di Enock in collegamento telefonico per difendere il suo racconto sul… - ilgiornale : Selvaggia Roma ha acceso lo scontro con la fidanzata di Enock in collegamento telefonico per difendere il suo racco… -

