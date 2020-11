Football Manager 2021, alla ricerca dei nuovi “bambini prodigio” (Di martedì 24 novembre 2020) La fortunata saga di Football Manager, sviluppata da Sports Interactive, è arrivata ancora una volta, puntuale come ogni anno, per regalarci l’emozione di gestire ogni piccolo dettaglio del magico mondo del calcio. L’esperienza Manageriale di Football Manager 2021 si attesta come sempre su altissimi livelli, nonostante i miglioramenti introdotti non abbiano rivoluzionato un gioco di per sé perfetto, frutto dello sforzo e della passione dei ragazzi della software house. Football Manager non è mai stato un gioco user-friendly, ma la mole mastodontica di opzioni e tutorial presenti getta le basi per una delle esperienze più soddisfacenti presenti nel mercato videoludico. Tutto questo grazie ad uno dei database più grandi e completi esistenti, dove ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 24 novembre 2020) La fortunata saga di, sviluppata da Sports Interactive, è arrivata ancora una volta, puntuale come ogni anno, per regalarci l’emozione di gestire ogni piccolo dettaglio del magico mondo del calcio. L’esperienzaiale disi attesta come sempre su altissimi livelli, nonostante i miglioramenti introdotti non abbiano rivoluzionato un gioco di per sé perfetto, frutto dello sforzo e della passione dei ragazzi della software house.non è mai stato un gioco user-friendly, ma la mole mastodontica di opzioni e tutorial presenti getta le basi per una delle esperienze più soddisfacenti presenti nel mercato videoludico. Tutto questo grazie ad uno dei database più grandi e completi esistenti, dove ...

