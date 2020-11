Disastro Raggi nell'era Covid: metro C chiusa, bus stracolmi (Di martedì 24 novembre 2020) Giuseppe Marino L'Atac ha 11mila dipendenti ma manca il personale. Si viaggia assembrati tra le proteste per il rischio contagio La metropolitana senza conducente di Roma bloccata 4 ore «per mancanza di personale». La contraddizione è solo apparente, ai convogli automatici serve un controllo da remoto, ma nella capitale ai tempi di Virginia Raggi tutto è paradosso. A partire dalla comunicazione del sindaco grillino che, mentre la linea della metropolitana chiudeva i battenti senza preavviso, scatenando l'ira dei passeggeri, postava sui social la foto della Raggi che inaugura una «macchinetta mangiaplastica» in un mercato, secondo la (lunare) strategia inaugura-tutto del M5s romano. Naturalmente, il messaggio propagandistico ha attirato le ire e il sarcasmo dei romani: «Per fortuna per ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 24 novembre 2020) Giuseppe Marino L'Atac ha 11mila dipendenti ma manca il personale. Si viaggia assembrati tra le proteste per il rischio contagio Lapolitana senza conducente di Roma bloccata 4 ore «per mancanza di personale». La contraddizione è solo apparente, ai convogli automatici serve un controllo da remoto, maa capitale ai tempi di Virginiatutto è paradosso. A partire dalla comunicazione del sindaco grillino che, mentre la linea dellapolitana chiudeva i battenti senza preavviso, scatenando l'ira dei passeggeri, postava sui social la foto dellache inaugura una «macchinetta mangiaplastica» in un mercato, secondo la (lunare) strategia inaugura-tutto del M5s romano. Naturalmente, il messaggio propagandistico ha attirato le ire e il sarcasmo dei romani: «Per fortuna per ...

