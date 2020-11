Cyberpunk 2077 finalmente su PS5 e PS4 Pro in un nuovo video gameplay (Di martedì 24 novembre 2020) CD PROJEKT RED ha finalmente svelato un video di gameplay di Cyberpunk 2077, registrato su PlayStation 4 Pro e PlayStation 5. Ecco il comunicato ufficiale e il video dedicato. Il video mostra Cyberpunk 2077 in tempo reale su PlayStation 4 Pro e PlayStation 5 in modalità retrocompatibilità. Il gameplay è tratto dal background Nomad, uno dei tre background selezionabili all'inizio della propria avventura in Cyberpunk 2077. Con l'azione nelle Badlands, l'area desertica che circonda Night City, così come dalle strade della stessa. Cyberpunk 2077 uscirà il 10 dicembre 2020 per PC, Xbox One, PlayStation 4 e Stadia. Il gioco sarà giocabile anche su console ... Leggi su eurogamer (Di martedì 24 novembre 2020) CD PROJEKT RED hasvelato undidi, registrato su PlayStation 4 Pro e PlayStation 5. Ecco il comunicato ufficiale e ildedicato. Ilmostrain tempo reale su PlayStation 4 Pro e PlayStation 5 in modalità retrocompatibilità. Ilè tratto dal background Nomad, uno dei tre background selezionabili all'inizio della propria avventura in. Con l'azione nelle Badlands, l'area desertica che circonda Night City, così come dalle strade della stessa.uscirà il 10 dicembre 2020 per PC, Xbox One, PlayStation 4 e Stadia. Il gioco sarà giocabile anche su console ...

