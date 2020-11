Cremona: interventi da un milione e mezzo di euro per la sicurezza stradale (Di martedì 24 novembre 2020) Cremona, 24 novembre 2020 - Un milione e mezzo di euro per mettere in sicurezza tangenziale e altri importanti svincoli. "Il 2021 sarà un anno importante per concretizzare interventi attesi da tempo. ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 24 novembre 2020), 24 novembre 2020 - Undiper mettere intangenziale e altri importanti svincoli. "Il 2021 sarà un anno importante per concretizzareattesi da tempo. ...

laprovinciacr : #Cremona Opere pubbliche: nel 2021 si concretizzeranno interventi importanti - eluccellini : RT @RegLombardia: #LNews Stanziati 894.389 euro, in aggiunta ai 4,6 milioni del #PianoLombardia per interventi navigazione sul Po e idrov… - cmterzi : RT @RegLombardia: #LNews Stanziati 894.389 euro, in aggiunta ai 4,6 milioni del #PianoLombardia per interventi navigazione sul Po e idrov… - RegLombardia : #LNews Stanziati 894.389 euro, in aggiunta ai 4,6 milioni del #PianoLombardia per interventi navigazione sul Po e… -

Ultime Notizie dalla rete : Cremona interventi Opere pubbliche, importanti interventi si realizzeranno nel 2021: ecco quali Prima Cremona Cremona: interventi da un milione e mezzo di euro per la sicurezza stradale

Cremona, 24 novembre 2020 - Un milione e mezzo di euro per mettere in sicurezza tangenziale e altri importanti svincoli. “Il 2021 sarà un anno importante per concretizzare interventi attesi da tempo.

Non c'è ripresa senza industria

Servono investimenti che stimolino la crescita, anche perché il debito pubblico, secondo i dati degli organismi internazionali, arriverà al 170% del PIL ...

Cremona, 24 novembre 2020 - Un milione e mezzo di euro per mettere in sicurezza tangenziale e altri importanti svincoli. “Il 2021 sarà un anno importante per concretizzare interventi attesi da tempo.Servono investimenti che stimolino la crescita, anche perché il debito pubblico, secondo i dati degli organismi internazionali, arriverà al 170% del PIL ...