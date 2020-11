Coronavirus | in Lombardia calano i contagi | +4 886 Le vittime arrivano a +186

(Di martedì 24 novembre 2020) Il bollettino del 24 novembre Scendono i casi diin. Sono +4.886 i positivi delle ultime 24 ore contro i +5.289 di ieri, e +5.094 due giorni fa. La discesa rispetto agli oltre 8mila nuoviregistrati il 21 novembre dunque riprende con un incremento di tamponi effettuati nelle ultime 24 ore pari a 31.033 (ieri 32.862). A differenza dei, le nuoveregistrate aumentano:contro i +140 di ieri, per un totale di decessi da inizio pandemia arrivato a quota 20.850. I numeri delle terapie intensive presentano ancora, come nel bollettino scorso, il segno meno: il totale è ancora vicino a quota mille con 932 ricoverati, -13 contro i – 4 di ieri. Sono 139.468 le persone in isolamento domiciliare, 8.360 i ricoverati con sintomi. Leggi ...

RegLombardia : #LNews Il numero dei tamponi effettuati è 32.862 e 5.289 sono i nuovi positivi (16%). I guariti/dimessi sono 19.6… - RegLombardia : #LNews I tamponi effettuati sono 29.800 e 5.094 i nuovi positivi (17%). I guariti/dimessi sono 3.208 ????… - sole24ore : Coronavirus, tamponi privati con prezzi senza controllo in Lombardia. Costi fino a 160-200 euro… - Misiasimo1 : RT @PaoloMadonnaDF: Bollettino di guerra del 24/11/2020: corsa a otto (stasera) Lombardia, Lazio, Emilia Romagna, Veneto, Piemonte, Campani… - Papis1965Papis : RT @AntonioGrzt: Oggi ho scritto un pezzo breve a cui però tengo tanto perché frutto di tanta fatica. Siamo riusciti a ottenere dalla Regio… -

Il contagio frena ma il bollettino quotidiano è listato a lutto per 853 morti in sole 24 ore. Uno dei peggiori dati da marzo quando un solo giorno si superarono di 900 decessi. I nuovi contagi sono in ...Lievissima risalita dei nuovi positivi sul territorio nazionale ma a fronte di quarantamila tamponi in più, 188.659 in totale. Sono 853 le vittime nelle ultime ventiquattro ore. Ancora elevato il nume ...